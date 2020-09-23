МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Более 6 триллионов рублей из всех источников планируется направить в ближайшие три года на развитие дорожной сети в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется направить из федерального бюджета более 2,5 триллионов рублей, а с учетом региональных дорожных фондов — это около 6 триллионов рублей", — сказал Путин на встрече с сенаторами.

По его словам, эти средства пойдут на модернизацию федеральных и региональных дорог, а также автомобильных обходов городов, включая Тольятти и Краснодар.