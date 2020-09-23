МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Создание в России единого регулятора на табачном рынке может помочь в борьбе с нелегальной продукцией, оборот которой увеличивается в последние годы, сообщили РИА Новости представители компаний-производителей сигарет.

В среду в Совфеде в ходе "правительственного часа" выступал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Сенатор Алексей Синицын спросил его, считает ли он возможным рассмотреть вопрос об определении единого органа, отвечающего за регулирование табачной отрасли. Белоусов ответил, что выступает за создание единого органа, отметив, что это позволит навести порядок в сфере оборота табачной продукции.

Как отметил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев, в настоящее время за общее регулирование табачной отрасли отвечает Минсельхоз РФ, а за отдельные аспекты регулирования — ряд других ведомств. В частности, Минфин определяет подход в области акцизного налогообложения, Федеральная налоговая служба (ФНС) отвечает за полноту и своевременность сбора акцизов и налогов, Федеральная таможенная служба (ФТС) занимается контролем над импортом и транзитом.

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ

Руководитель "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) по работе с госорганами Олег Барвин указал, что сейчас существует необходимость принятия системных мер по борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией и созданием предсказуемого налогового регулирования, которое могло бы раскрыть фискальный потенциал отрасли и при этом избежать рисков дальнейшего роста нелегальной торговли.

"Создание единого ответственного органа может быть одним из способов обеспечить такую системную работу по созданию сбалансированной и предсказуемой законодательной среды с эффективным механизмом предотвращения нелегальной торговли табачной продукцией", — сказал Барвин.

При этом он отметил, что подобная системная работа должна строиться на основе диалога с отраслью и привлечения отраслевых экспертов к выработке законодательных решений. Идею консолидации полномочий по выработке госполитики и надзорной деятельности в руках единого органа поддержали и в Philip Morris International (PMI).

"Борьба с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции должна быть системной и последовательной, поскольку ни один из инструментов по отдельности не сможет дать нужного результата: активность по всем направлениям должна идти в комплексе. Это становится особенно критично в контексте принятого решения о повышении ставок акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию на 20%, несмотря на имеющуюся существующую кратную разницу в налоговой нагрузке между Россией и другими странами ЕАЭС", — указал вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко.

В свою очередь директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова отметила, что из контекста сегодняшних высказываний не ясно, какими полномочиями будет наделен подобный единый регулятор и решением каких вопросов он будет заниматься. Так, по ее словам, администрированием сбора акцизов успешно занимается налоговая служба, система маркировки находится в ведении Минпромторга.

В то же время основной нерешенной проблемой остается растущий оборот нелегальной продукции. "Это не внутренний вопрос отрасли и сегодня находится в компетенции правоохранительных органов. Если, по мнению правительства, для повышения эффективности борьбы с распространением нелегальной табачной продукцией требуется создание нового органа, мы приветствуем данную инициативу", — заключила собеседник агентства.

Груздев из JTI Россия напомнил, что вопрос о переформатировании регулирования табачной отрасли уже поднимался ранее. "Но, как мы понимаем, каких-либо новых решений правительства по этому вопросу нет", — сказал он. Вместе с тем, по его словам, сейчас более актуальным является вопрос борьбы с нелегальным табаком, который, по оценкам, занимает уже более 15% всего рынка.

В то же время, продолжил он, ситуация с нелегальной продукцией может только ухудшиться, учитывая утвержденное повышение акцизов на табачную продукцию на 20% в 2021 году — это приведет к подорожанию сигарет, тогда как реальные располагаемые доходы населения снижаются. "Поэтому нужны усилия целого ряда министерств и ведомств и комплексный подход правительства и законодателей, чтобы решить эту проблему через изменение законодательства и усиление правоприменения", — считает Груздев. Среди таких предложений, добавил он, введение единой минимальной цены табачной продукции и увеличение административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции.