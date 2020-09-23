МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россияне, которые прибыли из-за рубежа, должны соблюдать самоизоляцию дома до получения результатов тестов на COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

"Подпункт 2.2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: "До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)", — говорится в постановлении.

Отмечается, что документ вступает в силу с 24 сентября.