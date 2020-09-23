МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) рассчитывает, что программа туристического кешбэка войдет в национальный проект по туризму как долгосрочная мера повышения доступности внутренних путешествий, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

На встрече с представителями "Деловой России" она напомнила, что уже прошел первый пилотный этап новой меры поддержки внутреннего туризма.

"Несмотря на целый ряд серьезных сдерживающих спрос факторов, это и опасения граждан новой волны коронавирусной инфекции, и экономия средств в текущем году, системные проблемы отрасли, связанные с недостатком качественной инфраструктуры и пока еще недостаточной узнаваемостью и популярностью внутренних направлений и других факторов, программа показала свою эффективность как антикризисная мера поддержки граждан, отрасли и региональных экономик. Это и рост бронирований в два-три раза по целому ряду направлений. И поддержка доступных путешествий по стране — около 70 тысяч воспользовались программой. И это поддержка региональных экономик, в первую очередь, занятости", — прокомментировала ситуацию Догузова.

Она сообщила, что сейчас по поручению председателя правительства вносится ряд изменений, чтобы сделать на втором этапе программу еще доступнее и привлекательнее.

"Мы увеличим "окно продаж" до полутора месяцев, чтобы дать больше времени для приобретения туров, расширим программу на поездки от двух ночей и снимем ограничения по минимальной стоимости туристической поездки", — добавила глава Ростуризма. По ее словам, программа стартует в октябре, точная дата будет озвучена в ближайшее время. Программа распространится на путешествия по всей стране без ограничений, включая новогодние праздники.

"Впервые государство так широко поддержало внутренние путешествия по стране, позволило гражданам доступнее отдохнуть внутри страны. И это стало важным сигналом и для людей, и для участников отрасли, что внутренний туризм, неразрывно связанный с качеством жизни людей, является одним из приоритетов государственной политики", — сказала Догузова.

Она пояснила, что, как показывает лучшая международная практика, для успешного развития отрасли туризма, наряду с развитием инфраструктуры и совершенствованием государственного управления, включая сервис и кадры, необходимы системные меры стимулирования спроса и повышения доступности туристского продукта, в том числе через снижение их стоимости для граждан.

"Именно поэтому для получения максимального долгосрочного эффекта от программы – формирования устойчивого спроса на внутрироссийские направления, загрузки существующей инфраструктуры в периоды низкого сезона, повышения узнаваемости и привлекательности внутренних направлений в целом, считаем важным включить программу, наряду с целым рядом других мероприятий, в разрабатываемый национальный проект как системную меру поддержки доступных путешествий внутри страны", — отметила Догузова.