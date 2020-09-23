МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ поручило МИД РФ подписать соглашение с Киргизией о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, говорится в распоряжении кабмина.

"…Одобрить представленный МИДом России… проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Поручить МИДу России провести переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в распоряжении.

Согласно проекту соглашения, компетентные органы двух стран будут сотрудничать в сфере противодействия угрозам в области обеспечения информационной безопасности, а также в сфере обмена информацией для выявления, предупреждения и расследования правонарушений, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий в террористических и криминальных целях.

Кроме того, стороны планируют обмен информацией между компетентными органами по вопросам информационной безопасности, включая сотрудничество в области реагирования на компьютерные инциденты, взаимодействие при решении проблем обеспечения международной информационной безопасности в рамках международных организаций, включая ООН, Международный союз электросвязи, ОБСЕ, ШОС, СНГ и другие.

Соглашение предусматривает, что стороны обеспечат надлежащую защиту передаваемой или создаваемой в ходе сотрудничества информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством двух стран. Соглашение планируется заключить на неопределенный срок.

Основными угрозами в области обеспечения международной информационной безопасности в соглашении названо использование информационных технологий для нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств; для оказания деструктивного воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры; в террористических целях; для вмешательства во внутренние дела государств, нарушения общественного порядка, разжигание межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей, а также ряд других угроз.