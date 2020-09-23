САРАТОВ, 23 сен /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Американская торговая палата в России (AmCham) пытается убедить правительства России и США смягчить режим въезда в эти страны высококвалифицированных специалистов и членов их семей в период пандемии коронавируса, заявил глава AmCham Алексис Родзянко.

"Мы хотим, чтобы правительство (России) перешло на систему контроля самой болезни и меньше по признаку цвета паспорта. Это будет легче всем. И не одна Россия страдает от этого. Все страны — это смесь эпидемиологии и дипломатии, которая приводит к странным результатам, ее все придерживаются. Мы и со своим американским правительством тоже боремся приблизительно в том же направлении. И там ситуация очень своеобразная", — сказал он на брифинге AmCham с Пензенской областью "Инвестиционные возможности Пензенской области", который транслировался в Zoom.

"Но мы надеемся, что со временем эти ограничения будут облегчены… Все равно люди ограничивают свои собственные передвижения до минимума, но чтобы это было легче, и для бизнеса это очень важно", — подчеркнул он.

По его словам, для всех международных палат огромным вопросом являются ограничения на передвижение, отсутствие авиарейсов и разрешения свободного передвижения людей из-за пандемии.

"У нас это больной вопрос, потому что многие сотрудники наших компаний — это экспаты, это люди других национальностей, которые здесь работают, и не только они работают, а их семьи здесь живут… Этот вопрос очень больной и чувствительный, фактически, наверное, за последние четыре месяца 80% нашей деятельности связано с тем, как людям двигаться сюда", — отметил глава AmCham.

Он пояснил, что палата работает с правительством РФ, предоставляет списки высококвалифицированных специалистов и членов их семей, чтобы была возможность передвигаться.

"Я например, в России с 18 января. По идее я уже два раза должен был летать в Штаты и назад и еще один раз в Европу. Этого не случилось. Я думаю, не один я такой. Со временем эта пауза становится более болезненной, и она больше мешает работе всем… Я лично получил возможность улететь и вернуться, но моя супруга еще пока нет, улететь она может, а вернуться — здесь вопрос. Мы над этим работаем, собираемся провести эксперимент через месяц", — рассказал Родзянко.