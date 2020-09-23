ВАШИНГТОН, 23 сен /ПРАЙМ/. Видеоплатформа TikTok просит суд США отменить распоряжение об удалении из магазинов приложений Apple и Android, говорится в документах суда.

Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.

Ранее китайское приложение WeChat добилось в суде блокировки аналогичного запрета минторга, который должен был вступить в силу в минувшее воскресенье.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что "благословил" сделку по продаже TikTok американской Oracle с возможным участием ритейлера Walmart. Параметры сделки неясны.

ByteDance заявила, что в результате сделки сохранит за собой 80% акций TikTok Global, то есть право контроля. Oracle получит 12,5% акций, а Walmart — 7,5%.

Вместе с тем Oracle и Walmart заявляли, что TikTok Global будет независимой американской компанией со штаб-квартирой в США, и в ее совете директоров (этот орган управления принимает все стратегические решения) из пяти членов четверо будут американцами. При этом Oracle планирует стать технологическим партнером TikTok, в том числе отвечая за безопасность данных американских пользователей, а Walmart — партнером по развитию электронной коммерции.