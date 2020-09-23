САРАТОВ, 23 сен /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Инвесторы из ряда стран, включая Францию, Китай, Германию, Турцию и Сингапур, успешно реализуют проекты на территории Пензенской области, сообщил врио зампреда правительства региона Денис Бубнов.

"Пензенская область на высоком уровне развивает международное сотрудничество с деловыми кругами иностранных государств. На сегодняшний день успешное взаимодействие выстроено со следующими государствами: Турция, Индия, Китай, Италия, Германия, Франция, Сингапур и Великобритания. Эти страны являются нашими партнерами и реализуют совместные проекты достаточно успешно", — сказал Бубнов на брифинге Американской торговой палаты в России (AmCham) с Пензенской областью "Инвестиционные возможности Пензенской области", который транслировался в Zoom.

Он отметил, что по итогам 2019 года в регионе реализовано 10 новых проектов, общий объем инвестиций составил почти 13 миллиардов рублей.

"Сегодня в Пензенской области реализуется свыше 36 проектов с общим объемом инвестиций более 200 миллиардов рублей… До конца текущего года будут реализованы семь инвестиционных проектов на общую сумму 33 миллиарда рублей", — добавил Бубнов.