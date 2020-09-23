САРАТОВ, 23 сен /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пензенская область заинтересована в увеличении показателей внешнеторгового оборота с США, с которыми в прошлом году сложилось отрицательное сальдо внешней торговли, заявил врио зампреда правительства региона Денис Бубнов.

"Внешнеторговый оборот Пензенской области с Соединенными Штатами Америки в 2019 году составил 18 миллионов долларов, в том числе экспорт — чуть более 4 миллионов долларов, импорт — 14 миллионов долларов. Вот здесь нам бы хотелось улучшать эти показатели и сотрудничать вместе", — сказал Бубнов на брифинге Американской торговой палаты в России (AmCham) с Пензенской областью "Инвестиционные возможности Пензенской области", который транслировался в Zoom.

"Основными товарами экспорта являлись алюминий и фанера, а также частично измерительные и контрольные приборы, устройства и машины", — отметил он.