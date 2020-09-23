САРАТОВ, 23 сен /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Производство мебели, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая, легкая и тяжелая промышленность, IT-сфера, деревообработка, фармацевтика и туризм являются приоритетными направлениями для инвестирования в Пензенской области, сообщил врио зампреда правительства региона Денис Бубнов на брифинге Американской торговой палаты в России (AmCham).

"Мы считаем, что наши приоритетные отрасли для инвестирования — это производство мебели и комплектующих, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, IT-сфера, деревообработка, фармацевтика, легкая и тяжелая промышленность и отдельно нам интересно развивать сферу туризма", — сказал Бубнов на брифинге AmCham с Пензенской областью "Инвестиционные возможности Пензенской области", который транслировался в Zoom.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе создана современная инвестиционная инфраструктура.

"В области действуют два индустриальных парка типа greenfield, в конце 2020 года введутся в эксплуатацию два новых современных промышленных парка типа brownfield с общей площадью для размещения производств более 72 тысяч квадратных метров, также в Пензенской области созданы территории опережающего социально-экономического развития, которые обеспечивают предприятиям максимальные налоговые льготы на территории РФ. Все данные площадки открыты, активно ищем инвесторам и готовы предложить любую интересующую территорию", — заявил Бубнов.