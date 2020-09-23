ВАШИНГТОН, 23 сен /ПРАЙМ/. Глава НАСА Джим Брайденстайн не смог сообщить на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям подробности того, как выбрали крем Estee Lauder для того, чтобы отправить его на Международную космическую станцию для съемок его рекламы.

"Я не знаю подробностей "миссии" Estee Lauder… У меня нет подробностей, как он был выбран", — сказал Брайденстайн.

По его словам, "выбор проходит через очень соревновательный процесс, и решение принимают ученые".

Сенатор спросила его, почему за деньги налогоплательщиков НАСА осуществляет услуги для частных компаний, и поинтересовалась, будет ли НАСА получать доход от последующей реализации рекламируемого с помощью МКС товара.

"Мы отправляли (на МКС) слайм (игрушка-лизун, вязкий материал) от (канала) Nickelodeon. Мы использовали космическую станцию, чтобы, например, варить пиво, и все это выбиралось специально для научных целей, но в них также есть коммерческая возможность", — сказал глава НАСА.

Он сообщил, что на коммерческую деятельность уходит около 5% работы НАСА на МКС.

Ранее СМИ сообщили, что компания Estee Lauder планирует отправить на МКС крем для съемок его рекламы. По информации телеканала ABC, один час съемок с кремом на орбите будет стоить компании 17,5 тысяч долларов. Телеканал отмечает, что на кадрах не предполагается присутствие экипажа, астронавтам не придется наносить на себя крем, а отснятый материал будет использоваться для рекламы в аккаунтах компании в соцсетях. Планируется, что продукцию Estee Lauder доставят на МКС на грузовом корабле Cygnus, который должен стартовать с Земли 29 сентября.