МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Гагаринский суд Москвы в четверг приступит к рассмотрению иска Генпрокуратуры России с требованием изъять и обратить в доход государства имущество экс-министра Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14.30 мск.

Генпрокуратура требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ 32,5 миллиарда рублей. Истец считает, что экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства: владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего высокого положения.

Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Первое уголовное дело в отношении экс-министра Открытого правительства связано с обвинениями в похищении в 2011-2014 годах 4 миллиардов рублей у крупных поставщиков энергии — "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" — и выводе их за рубеж. Этим летом при расследовании данного дела СК вскрыл новые эпизоды преступлений, по ним были арестованы еще шесть человек, в том числе заочно.

В конце августа 2019 года стало известно о возбуждении второго уголовного дела — по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, занимая должность министра.

В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.

Абызов вину в инкриминируемых деяниях не признает и считает, что столь масштабные аресты имущества можно расценить как давление на него.