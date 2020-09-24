23 сентября (Dow Jones). Фондовые индексы США в среду резко упали, продолжая демонстрировать волатильность на фоне утраты надежд на дополнительное бюджетное стимулирование, роста числа случаев заражения коронавирусом и сохранения у инвесторов сомнений в адекватности оценки акций технологических компаний.

На этой неделе на рынке акций наблюдаются колебания: в понедельник S&P 500 на короткое время приблизился к территории коррекции (10%-ному снижению с последнего максимума), но во вторник восстановился. В ходе обеих сессий выгодно отличился технологический сектор, который продемонстрировал признаки стабилизации после снижения в течение нескольких предыдущих недель.

Однако в среду трейдеры вновь начали продавать бумаги технологических фирм, продолжая переоценивать перспективы ведущих компаний отрасли, включая Apple, Alphabet и Amazon.com, которые были драйвером рынка этим летом.

S&P 500 в среду снизился на 78,65 пункта (2,4%), до 3236,92, после роста более чем на 1% во вторник. Dow Jones Industrial Average упал на 525,05 пункта (1,9%), до 26763,13, а Nasdaq Composite – на 330,65 пункта (3%), до 10632,99.

Давление на технологический сектор оказывали действия Министерства юстиции США, направившего в конгресс предложение об ограничении многолетней правовой защиты, которой пользуются интернет-компании, обязав их брать на себя больше ответственности за регулирование контента на своих сайтах.

Инвесторы также обдумывают риск новой волны коронавируса в Европе и повышенную заболеваемость Covid-19 в США.

"Рынки очень быстро меняют мнение", – говорит Надеж Дюфоссе, заместитель директора по смешанным портфелям в Candriam. Она отмечает, что продолжающееся стимулирование экономики со стороны ФРС будет поддерживать акции, однако снижение вероятности того, что американские законодатели согласуют новый пакет экономической помощи до ноябрьских выборов, омрачает настроения на рынке.

Что касается технологических компаний, многие инвесторы по-прежнему убеждены, что последствия пандемии коронавируса лишь ускорят переход ко все более частому использованию интернет-сервисов, от чего эти фирмы должны существенно выиграть. В то же время недавно усугубились опасения по поводу того, что оценки их акций оказались сильно завышенными из-за ралли в этом году.

"Акции некоторых компаний выросли так быстро и так сильно, что участникам рынка приходится задавать вопросы об оправданности таких высоких оценок", – говорит Пит Санторо, старший портфельный управляющий Columbia Threadneedle.

Падение фондовых индексов в последнее время не выдерживает сравнения с тем ростом, который ему предшествовал. Шесть месяцев назад, 23 марта, S&P 500 достиг минимума текущего года. С тех пор индекс вырос почти на 45%, продемонстрировав самый энергичный рост с 2009 года. Тогда рынок тоже восстанавливался после крупных распродаж.

Предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы и сектора услуг США указали на дальнейшее усиление экономической активности в сентябре, но уже не такими быстрыми темпами, как в августе.

Между тем повторный всплеск коронавирусной инфекции негативно повлиял на сектор услуг в Европе и Азии, согласно опросам менеджеров по снабжению в Германии, Франции и Японии. Индексы IHS Markit показали, что конец 3-го квартала для мировой экономики выдался неудачным, хотя производственный сектор и удержал позиции. Данные намекают, что ВВП может не вернуться к докризисным уровням до тех пор, пока не появится общедоступная вакцина против коронавируса.

Палата представителей США приняла краткосрочный законопроект о расходах, который обеспечит правительству финансирование до 11 декабря и, вероятно, позволит избежать частичной приостановки его работы после истечения действия бюджета в следующий четверг.

И все же внимание американских законодателей на этой неделе было в большей степени сосредоточено на заполнении вакансии, возникшей в Верховном суде США после смерти Рут Бейдер Гинзбург, а не на поиске компромисса по второму пакету антикризисных мер.

Выступая в конгрессе, председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз сказал, что дополнительные расходы правительства позволят центральному банку быстрее достичь своих целей – здорового рынка труда и годовой инфляции на уровне 2%.

Цены на американские гособлигации по-прежнему придерживаются узкого диапазона. Доходность 10-летних казначейских бондов подросла со вчерашних 0,663% до 0,676%. Индекс доллара WSJ набрал 0,6% и повышается четвертый день подряд.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,3%, до 39,93 доллара за баррель, а сентябрьские фьючерсы на золото подешевели на 2%, до 1859,90 доллара за унцию.

Торги на зарубежных фондовых рынках проходили со смешанной динамикой. Панъевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, а японский Nikkei 225 немного снизился.

— Авторы Sam Goldfarb, sam.goldfarb@wsj.com и Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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