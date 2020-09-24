МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Больше половины россиян (63%) отметили увеличение своих расходов в третьем квартале, особенно на продукты, оплату ЖКУ и медицинские услуги, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В ходе исследования было опрошено более 4200 респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

"В третьем квартале 2020 года 63% респондентов отметили увеличение расходов. При этом каждый пятый житель России (21%) смог расходы в этот период уменьшить. У 16% опрошенных траты остались на прежнем уровне", — выяснили аналитики.

Больше всего опрошенных (76%) отметили рост расходов на продукты питания, 58% — на оплату ЖКУ, 36% — на медицинские услуги, а 33% — на мобильную связь. Лишь 30% указали, что больше их траты выросли за счет покупки новой техники и гаджетов, а четверть жителей России отметили расходы на образование.

Менее 20% респондентов увеличили затраты на ремонт (19%), шоппинг (11%), путешествия (6%), недвижимость (5%) и покупку автомобиля (4%). В варианте "другое" респонденты чаще всего указывали, что их расходы выросли на выплаты по кредитам.

Кроме того, вместе с крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД" эксперты выяснили, как поменялись траты россиян на отдельные категории товаров. Для этого была изучена обезличенная информация, поступающая с 1 миллиона онлайн-касс в стране. Сравнивались данные продаж за период с июля по август, а также первую половину сентября 2020 и 2019 года.

Выяснилось, что средний чек покупки за одно посещение продуктового составил 628 рублей — на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Продажи при этом увеличились на 9%. Средний чек по электронике и гаджетам составил 6 668 рублей, это на 35% выше. Продажи подскочили на 20%.

По книгам он составил 902 рубля (рост на 34%). При этом число покупок снизилось на 29%. Самыми популярными ожидаемо для начала делового сезона стали школьные учебники, книги для детей младшего возраста и бизнес-литература.