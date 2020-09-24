(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— План идет по плану — Правительство, вынесшее вчера на формальное утверждение проект Общенационального плана восстановления экономики, уже готовится к началу реализацию его второго этапа — принятию мер по оживлению потребительского спроса и росту частных инвестиций, которые в условиях бюджетной консолидации должны обеспечить в 2021 году рост российского ВВП на 3,3%.

— Пандемия отняла у торговли пятую часть — Мировой экспорт во втором квартале этого года испытал беспрецедентный спад — в денежном выражении общий объем торговли в годовом выражении просел сразу на 21%, в физическом (не учитывающем снижение цен на энергоносители и ряд других факторов) — на 14,3%.

— Есть бесконтакт — Госдума приняла законопроект, необходимый для запуска на платных дорогах системы free-flow — безбарьерного проезда с автоматическим списанием денег со счета прямо во время движения.

— Настройка бедности — Минтруд предлагает уйти от карточной системы в вопросе прожиточного минимума.

— Палата в Кремль пришла – Двадцать третьего сентября президент России Владимир Путин в Кремле встретился с членами Совета федерации.

— Роботы над ошибками — ЦИК по просьбе экспертов сократил использование CAPTCHA на своем сайте.

— Алексей Навальный больше не пациент — В среду, 23 сентября, врачи берлинской клиники "Шарите" выписали оппозиционного политика Алексея Навального после более чем месячного пребывания в стационаре.

— Генералы МВД уступили место бизнесмену — В Москве начался процесс по делу девелопера Альберта Худояна. Следствие считает его организатором хищения недвижимости на Ленинградском проспекте Москвы на общую сумму 2,2 млрд рублей.

— Вирус волнуется два — По Европе и всему миру распространяется вторая волна коронавируса: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о новом недельном рекорде по заражениям.

— Специнаугурация — Александр Лукашенко в среду в шестой раз принес присягу президента Белоруссии.

— На последнем издании — Участники книжного рынка просят правительство распространить господдержку отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, на издательства и типографии, которые не получили льгот из-за несоответствия кодов ОКВЭД.

— Coca-Cola подаст кофе в розницу — Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.

— Рыбаки зальют горе метанолом — В проект метанолового комплекса в Усть-Луге Виталия Южилина вошли совладельцы Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Геннадий Миргородский и Дмитрий Озерский.

— НОВАТЭК сплавил баржи государству — Получателем кредита Газпромбанка в €522 млн на строительство двух СПГ-барж для перегрузочных комплексов НОВАТЭКа в Мурманске и на Камчатке стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

— Связанные одной сетью — МТС-банк собирается более чем втрое увеличить количество POS-терминалов для расширения эквайрингового бизнеса в 2021–2022 годах.

— Век крипты не видать — Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты.

— Счетчики метят в платежку — Установка умных приборов учета может привести к сверхнормативному росту коммунальных платежей граждан. Правительство поручило профильным министерствам проработать вопрос, обосновать точный объем роста платежей и принять меры для сглаживания эффекта.

— На "Юлмарт" повесили ценник — В рамках банкротства некогда крупнейшего онлайн-ритейлера "Юлмарт" рыночную стоимость принадлежащих ему брендов оценили в 399 млн рублей. Их планируется реализовать на торгах.

— Аптеки вышли на большую дорогу — Крупнейшая в России онлайн-аптека "Еаптека" начала заниматься вендинговым бизнесом, поставив автоматы с нелекарственным ассортиментом на станциях МЦК.

— "Манго Телеком" набрала номер — Крупнейший участник рынка виртуальных автоматических телефонных станций (АТС) компания "Манго Телеком" приобрела сервис аналитики, отслеживания звонков и управления рекламой Calltouch.

— Рестораторов отправят на полку — Компания Mixcart, среди акционеров которой бывший управляющий директор Goldman Sachs Антон Шрейдер и топ-менеджер Альфа-банк в Белоруссии Федор Сапронов, запустила первый в России маркетплейс для общепита.

— Модный импортный портфель — По итогам августа объемы сделок с иностранными акциями на российском рынке впервые превысили объемы сделок с российскими бумагами.

— "Рынки российских и иностранных акций, разумеется, конкурируют" — Что дает российскому финансовому рынку возможность торговать на нем иностранными акциями, рассказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Александр Лукашенко вступил в должность в режиме секретности — Евросоюз не признал его легитимность.

— Авиакомпании просят Мишустина не повышать налоги на авиаперевозки — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьер-министра Михаила Мишустина отложить повышение ставки НДС на авиаперелеты через Москву на период после 2024 года.

— Главным политическим вопросом для ЦИК оказалась CAPTCHA — Памфилова признала неудачной идею внедрения на сайте с итогами голосования izbirkom.ru механизма CAPTCHA: пятизначного кода, который теперь должны раз за разом вводить все пользователи, для того чтобы посмотреть, чем закончились выборы любого уровня на каждой территории.

— Работодатели экономят на зарплатах, ожидая второй волны коронавируса — Рынок труда постепенно приходит в себя после пандемии коронавируса, но за счет найма сотрудников по более низким, чем в начале года, ставкам.

— Минфин ужесточает правила подачи налоговых деклараций — Налоговая декларация будет признаваться неподанной, если ее подаст человек, не уполномоченный представлять организацию.

— РСА запустил сервис онлайн-проверки данных в полисе ОСАГО — Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил "антимошеннический" сервис, позволяющий проверить, какие именно данные были указаны страхователем в заявлении на страхование и как они повлияли на расчет страховой премии при заключении полиса ОСАГО.

— Производитель самолета Sukhoi SuperJet провел массовые сокращения сотрудников — Эта компания единственная в России выпускает гражданские реактивные лайнеры.

— Логистический сервис "Яндекс Go" тестирует экспресс-доставку непродовольственных товаров — Покупки клиенту будут доставляться по запросу в 15-минутный интервал.

— Московский рынок новостроек оправился от кризиса — За восемь месяцев 2020 года в Москве было зарегистрировано 41 729 договоров долевого участия на покупку квартир.

— Нетрезвых сотрудников не пустит на работу автоматизированная система — Предрейсовые проверки водителей общественного и коммерческого транспорта на алкоголь можно будет проводить дистанционно – систему, предназначенную для этого, разработали компании MedPoint24 и NtechLab (входит в ГК "Ростех").

— Гендиректор "Спартака" занялся инвестициями в недвижимость — Компания "Айкью сервис" стала победителем аукциона по продаже части бизнес-центра "Ямская центр", расположенного на Бутырском Валу рядом со станции метро "Белорусская".

— Маск не представил прорывных технологий производства батарей — И даже срок появления дешевой модели Tesla остался тем же, что и в 2018 году.

— GE отказалась от выпуска оборудования для угольных ТЭС — General Electric (GE) решила отказаться от строительства угольных теплоэлектростанций (ТЭС) и выпуска оборудования для них.

— Что компаниям делать с удаленной работой после пандемии — Марк Цукерберг пообещал, что к 2030 году как минимум половина из 50 тысяч сотрудников Facebook будут работать из дома.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Только так — Во вторник президент России выступил с видеообращением на заседании юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН.

— Брат за сестрой — Министерство просвещения обновило порядок приема детей в школы. В документе, который утвердил глава ведомства Сергей Кравцов, наконец-то прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.

— Любовь победила — Положенный миллион рублей получил земский врач из Астраханской области, и этому способствовал в немалой степени материал в "Российской газете".

— Мальчик с гранатой — Ведомство Александра Бастрыкина возбудило необычное уголовное дело — в московской квартире в руках у ребенка взорвалась купленная отцом игрушка в форме гранаты.

— Соревнование в меткости — До конца года в России проведут эксперимент по маркировке некоторых видов медизделий, в числе которых коронарные стенты, компьютерные томографы, слуховые аппараты и медицинские подгузники.

— В нестабильное время – стабильность — В среду в Кремле Владимир Путин впервые выступил перед членами Совета Федерации. В новом формате общения президента с членами верхней палаты парламента были обозначены приоритеты, которыми нужно руководствоваться не только при утверждении бюджета, но и при принятии всех государственных решений.

— Один день одного года — Атомная отрасль сохранилась благодаря вере, патриотизму и подвижничеству тех, кто в ней работал, заявил президент на встрече с атомщиками в Кремле в преддверии Дня работника атомной промышленности.

— Вирус взял свое — Налоговые поступления за восемь месяцев 2020 года сократились на 12%, до 13,2 трлн рублей.

— Собянин поручил ускорить строительство спорткомплекса на юге Москвы — До конца года на юге столицы завершится строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 4,8 тысячи квадратных метров.

— Порядок в кабинете — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов в развитие поправок в конституцию. Среди них основной — проект федерального конституционного закона о правительстве России.

— В плановом порядке — Кабинету министров необходимо перезапустить позитивные процессы в экономике и продолжить движение вперед, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

— Строго для фанатов — Samsung представила новый смартфон из флагманской линейки Galaxy S — Galaxy S20 Fan Edition.

— По мнению граждан — Все вопросы, связанные с местным самоуправлением, необходимо обсуждать публично, а обязательным условием любых преобразований должна стать самая надежная система обратной связи с людьми, внимание и уважение к их позиции, посоветовал премьер-министр Михаил Мишустин главам муниципалитетов.

— Капитал первого ранга — Ключевыми задачами правительства на 2021 год станут опережающий рост потребительских расходов, частных инвестиций и экспорта минимум на 5%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

— Усилили посты — Число первых заместителей председателя Совета Федерации увеличено с одного до двух, такое решение палата приняла в среду на открытии осенней сессии.

— Ни денег, ни машины — Компании, входящие в "Лизинговый союз", обратились в Госдуму с просьбой защитить граждан от мошенников, прикрывающихся договорами возвратного лизинга.

— Уважайте съемочную группу — Время показа заключительных титров фильма на телеканалах предлагается регламентировать. Этому посвящен законопроект, который в среду официально внесла в Госдуму группа депутатов.

— Зарплата в вашем бюджете — Кабмин сможет утверждать требования к зарплате работников бюджетной сферы, что поможет убрать "разнобой" в их доходах в регионах, а в целом приведет к росту зарплат.

— Ума палаты — Строительство терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" в составе медкластера Сколково планируется завершить в первом квартале 2021 года.

— Опасные сети — Генпрокурор призвал строже наказывать за вовлечение детей в криминальную субкультуру.

— Реформы, которые впечатляют — Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с трибуны ООН — это прежде всего популяризация в мире и в регионе Центральной Евразии, включая постсоветские страны, опыта реформ, семимильными шагами трансформирующих эту страну.

— Новые перспективы для Золушки — В России разработан комплексный план по переработке отходов электростанций и котельных.

— На музыку Грефа — Экосистема Сбербанка пополнилась теперь еще и музыкальным сервисом — на российский рынок вслед за Spotify выходит аудиостриминговое приложение "СберЗвук", который может составить конкуренцию самому популярному музыкальному сервису в России — "Яндекс.Музыке".

— Проедем, потом заплатим — Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект поправок в закон об автомобильных дорогах, которые предусматривают введение на платных участках системы безбарьерного проезда "Свободный поток".

— "Давление только закалило нас" — Александр Лукашенко, победивший на выборах президента Беларуси, в среду официально вступил в должность главы государства.

— Перепись по терминалу — В Китае 1 ноября стартует перепись населения, которая проводится раз в десять лет.

— Без церемоний — В Стокгольме впервые за последние 76 лет отменена церемония награждения лауреатов Нобелевской премии в традиционных пяти номинациях.

— Луна под охраной — Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Пентагон заключили меморандум, по которому военные теперь займутся обеспечением безопасности гражданской космической инфраструктуры.

— Театры отдадут судам — С четверга в Британии начинают действовать строгие ограничения, вызванные пандемией. Премьер Борис Джонсон в телеобращении к нации призвал жителей работать удаленно, носить маски и морально готовиться к возвращению режима самоизоляции.

— Спонсор для нелегала — В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новую миграционную стратегию, призванную снять острейшие противоречия в ЕС между "южанами" и "северянами" о справедливом распределении миграционного бремени.

— Рубик на два грамма — В Японии представили самый маленький кубик Рубика массой около двух граммов.

— Без шума и пыли — В России планируют ввести запрет на открытую перевалку угля в портах, а также ужесточить требования к грузам на рейдах торговых гаваней.

— Следствие установит — В Самарской области следственный отдел города Чапаевска СУ СК РФ по региону после публикации в "РГ" материала "Сиротские долги" в номере от 22 сентября начал проверку. Ведомство выяснит, было ли мошенничество при выдаче ипотечного кредита матери двоих детей.

— Сбывают тоннами — В Мурманской области активизировалась нелегальная добыча ягеля — вида мха, который служит основным кормом для северных оленей.

— Маршрут по звуку — В Калининградской области инвалиды по зрению смогут приобрести смартфоны за счет регионального бюджета. Льготники уже получили первые сертификаты на покупку телефонов со специальным программным обеспечением.

— Побег строгого режима — Дерзкий побег из колонии строгого режима, расположенной возле дагестанского поселка Шамхал-Термен, в ночь на 23 сентября совершили шесть рецидивистов. Прокопав тоннель, они скрылись в неизвестном направлении.

— Дадут ли по шапке — Глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов изменил собственный приказ о введении форменной одежды для сотрудников.

— Марсианин — В Зеленограде бывший врач конструирует не имеющие аналогов в мире нейросистемы.

— Усиление защиты — На общественное обсуждение представлен разработанный минюстом проект поправок в УК и УПК, цель которых — реализация принципа состязательности сторон в суде. Документ предполагает введение уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвоката, полномочия которого будут расширены.

— Улов доплыл до школы — Рыбопромышленники готовы профинансировать социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Основательный доход: как Россия слезает с нефтяной иглы — Впервые в современной России 70% поступлений в бюджет не будут связаны с углеводородами.

— Без шума и с пылом: тайная инаугурация не спасла Минск от протестов — Инаугурация президента Белоруссии не проходила в режиме секретности, был приглашен весь депутатский корпус, представители трех ветвей власти, о церемонии стало известно за несколько дней.

— ЕСтественный подбор: Евросоюз сохранит политику "открытых границ" — Еврокомиссия (ЕК) презентовала пакт, который должен определить, как ЕС будет решать проблему мигрантов. Новый план должен вовлечь все 27 стран, взгляды которых противоречат друг другу: в то время как средиземноморские государства настаивают на обязательном распределении беженцев по всему Евросоюзу, континентальные их принимать отказываются.

— Облетные маневры: американские В-52 проверили "Кавказ-2020" — Стратегические бомбардировщики США приблизились к побережью Крыма во время масштабных учений российских войск на юге страны.

— Уценили: станет ли хитом бюджетная версия флагмана Samsung S20 — Samsung представил смартфон Galaxy S20 Fan Edition — бюджетную версию вышедшего в феврале Galaxy S20. Стоимость новинки в России составит 49 990 рублей.

— Сделка за малым: от экосистемы "Яндекса" и "Тинькофф" ждут прибыли в $1,1 млрд — Чистая прибыль объединенной экосистемы "Яндекса" и "Тинькофф" после покупки IT-компанией банка в 2021 году может превысить $1 млрд, а потенциальная капитализация корпорации оценивается в $25 млрд.

— Без сора в избе: в РФ нашли способ снизить плату за вывоз мусора на 15% — Бизнес предложил реформу, которая поможет снизить плату населения за вывоз мусора на 10–15% с 2022 года. Это произойдет после совершенствования концепции расширенной ответственности производителей (РОП).

— Вне черты бедности: властям предложили изменить подход к повышению МРОТ — Минимальные оклады необходимо отвязать от прожиточного минимума и повышать ежегодно, считают в ВШЭ.

— Ушли в вакуум — "Роскосмос" мог лишиться 350 млн на закрытом контракте.

— Кредитно-вирусная политика: долговая нагрузка россиян снизилась впервые за шесть лет — Из-за пандемии долговая нагрузка россиян снизилась впервые с 2015 года. За II квартал падение составило 0,2 процентного пункта — до 10,7%. Это связано как с сокращением выдач кредитов населению, так и со снижением ключевой ставки.

— Тест с драйвом: почему диабетики остаются без средств диагностики — Российские диабетики жалуются на проблемы с получением тест-полосок для глюкометров. Об их отсутствии, перебоях с выдачей или недостаточном количестве заявили жители Брянской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, а также Москвы и Подмосковья.

— Тост за профпригодность: за пьянство на удаленке предложили не увольнять — Но работодатель сможет расстаться с сотрудником, который не выходит на связь.

— Мужское отделение: животноводы научились менять "пол спермы" — Российские ученые создают стадо, состоящее только из элитных быков. Для этого они используют метод искусственного осеменения спермой с заданным полом, в данном случае мужским.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Пакет про кабинет — Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, реализующих произведенные в конституции изменения. Они касаются порядка формирования правительства, Конституционного суда, назначения глав силовых ведомств и внешней разведки.

— От наставничества до инклюзии: гранты для помощи москвичам — В нынешнем году дата начала отраслевого конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва — добрый город" символично совпала с началом учебного года. Это дополнительная помощь от городских властей: социальные проекты НКО поддерживают, для того чтобы ни один москвич не остался без внимания и заботы.

— Утечка из FinCEN оставила разведку равнодушной — Подозрительные операции российских клиентов, о которых глобальные банки сообщали в финансовую разведку США, неоднократно проверялись Росфинмониторингом. По ряду фактов заводились уголовные дела.

— Трамп берет верх в судебном споре — Сенаторы-республиканцы поддержали идею Дональда Трампа заполнить освободившуюся вакансию в Верховном суде США до ноябрьских выборов.

— Инвесторы раскошелились лишь на удаленку и здоровье — В первом полугодии объем венчурных вложений в России составил $184 млн, что в три раза меньше уровня прошлого года. При этом деньги у инвесторов есть —заключению сделок помешали карантинные ограничения.

— Правительство уклонится от налоговой прямолинейности — Первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с крупным бизнесом признал, что подход Минфина к повышению налога на добычу полезных ископаемых нуждается в доработке, но оно необходимо в силу "особой ситуации".

— Госпланы подорвали частную иммунную систему — Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа — "Ультрикс". Мощности ее производителя сейчас загружены под государственный заказ.

— СБП агрегирует протестный потенциал — Банки предлагают ввести в систему быстрых платежей, запущенную ЦБ, возможность оспаривания переводов.

— Вне сети каждый пятый — В России вынужденно или осознанно за последнее время не пользовались интернетом почти 6 млн человек не старше 55 лет, причем мужчин среди них в 1,2 раза больше, чем женщин.