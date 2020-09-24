ТОКИО, 24 сен /ПРАЙМ/. Более 60 тысяч человек в Японии потеряли работу из-за коронавируса, к таким выводам пришло министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны на основе данных бирж труда.

Исследование касается как случаев увольнения, так и непродления контракта. Согласно этим данным, как сообщает телеканал NHK, с конца января по 23 сентября без работы из-за коронавируса остались 60,4 тысяч человек. Причем эта цифра еще вырастет до конца года, так как если к 22 мая число потерявших работу составляло всего 10 тысяч человек, то уже к 1 июля таких было 30 тысяч, а к концу августа – 50 тысяч.

Министерство призывает предприятия более активно использовать уже существующую систему поддержки для сохранения рабочих мест, а также рассматривает меры для помощи при повторном найме.