МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), предложенный министерством труда, одобрили на заседании правительства 23 сентября, пишет газета "Коммерсант".

"На вчерашнем заседании правительства был одобрен готовившийся не менее полугода новый подход к установлению прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующие поправки в два профильных федеральных закона представил Минтруд", — отмечается в публикации.

Как сообщает издание, ведомство предложило рассчитывать прожиточный минимум как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать ее на уровне 44,2%.

"Прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, ПМ для детей — 97%, для пенсионера — 86% (это в среднем выше, чем сейчас). Соответственно, МРОТ, который по закону не может быть меньше ПМ для трудоспособного населения, составит 42% медианной зарплаты в стране", — уточняется в публикации.

Подобный переход, как отметили в газете, обойдется в 128,5 миллиардов рублей дополнительных расходов в 2021 году и 439 миллиардов рублей в 2025 году.

Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум, отметили в министерстве.

От размера прожиточного минимума в регионе зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет, которое выплачивается малоимущим семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, рассчитанная на основании представленных Росстатом данных о ценах на товары и услуги.