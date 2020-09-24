МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг снижается вслед за фондовыми индексами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.45 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,34% — до 2,9478 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов в среду на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 2,59% — 6604,5 доллара, алюминия — на 1,24%, до 1754,5 доллара, цинка — на 2,45%, до 2404 долларов.

Азиатские фондовые биржи в четверг падают в пределах 2%. АТР является крупнейшим потребителем меди в мире.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в мире. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 31,4 миллиона случаев заражения, 967 тысяч человек скончались. Вторая волна коронавируса тормозит восстановление экономики и снижает спрос на металл.