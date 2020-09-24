МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Особая экономическая зона "Технополис "Москва" присоединилась к городской программе тестирования инноваций, специалисты помогают компаниям выявить недостатки разработки, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Специалисты особой экономической зоны помогают компаниям выявить недостатки разработки и составляют для них рекомендации. Это помогает совершенствовать продукцию и делать ее более востребованной… "Технополис "Москва" стала участником проекта по пилотному тестированию инноваций. Современная инфраструктура технополиса позволяет проверять технологии в реальных условиях", — говорится в сообщении.

Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров и 180 высокотехнологичных компаний. Первой одной из площадок технополиса воспользовалась компания "Аксиом".

Отмечается, что программу пилотного тестирования инноваций утвердили в мае 2020 года. Контроль над ней осуществляет агентство инноваций города Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.