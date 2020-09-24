МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг утром снижается на негативном внешнем фоне и коррекции в отдельных бумагах после бурного роста среды. В частности, депозитарные расписки Mail.Ru падают на 6%.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск четверга снижался на 0,65% — до 2897,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,76%, до 1186,71 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Депозитарные расписки Mail.Ru снижаются на 5,08% и уже падали на 6,3% после роста в среду. Акции "Яндекса" дешевеют на 0,19%, АФК "Система" — на 1,67%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,74% — до 41,46 доллара за баррель.