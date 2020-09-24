МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдвижение главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, заявил, что, если такое решение примут — будет прекрасно, если же нет, то ничего страшного не случится.

Ранее стало известно, что академик, писатель Сергей Комков направил в Международный нобелевский комитет заявку на выдвижение Путина.

"Вы же знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И эта инициатива тех, кто выступает с таким предложением. В данном случае это упомянутый вами писатель. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято — прекрасно, не будет принято — тоже ничего страшного. Здесь трудно что-то иное сказать", — сказал Песков журналистам.