АНКАРА, 24 сен — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял в четверг решение повысить ключевую ставку с 8,25% до 10,25%, сообщает регулятор.

Решение о повышении ключевой ставки было принято на фоне значительного падения курса турецкой лиры к доллару за последний месяц — с 7,34 до 7,70. В последний раз регулятор менял ключевую ставку 21 мая, понизив ее до 8,25% годовых с прежних 8,75%.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение повысить учетную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) до 10,25%", — говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, в результате быстрого восстановления экономики после снятия карантинных ограничений "при сильном кредитном импульсе" и развитии финансового рынка инфляция оказалась более высокой, чем ожидалось, поэтому регулятор решил усилить меры по ужесточению финансовой политики, чтобы сдержать инфляционные ожидания и поддержать стабильность цен.

Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший ключевую ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле прошлого года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось постепенное понижение ставки.