МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Власти Москвы с мая закрыли 43 предприятия торговли за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей, также в четверг в городе приостановили деятельность нескольких магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия", сообщил журналистам в четверг первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, рейды целью контроля соблюдения противоэпидемических норм будут в Москве продолжаться и дальше.

"Всего было закрыто 43 предприятия торговли, но критические случаи, когда магазины больше не открывались, единичны: несколько раз подряд предприятия не реагировали на предписания Роспотребнадзора", — сообщил Немерюк.

Он напомнил, что в Москве продолжает действовать указ мэра от 12 мая, согласно которому все посетители магазинов, ресторанов, предприятий бытового обслуживания, торговых центров в обязательном порядке должны носить маски и перчатки.

"Хотелось бы еще раз напомнить, что масочно-перчаточный режим в Москве не отменен и продолжает действовать как в транспорте, так и на предприятиях торговли и других объектах. Сотрудниками Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей. Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей "Перекресток" и "Магнолия" прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима", — сказал Немерюк.

Руководитель департамента подчеркнул, что срок, на который приостанавливает свою работу тот или иной магазин, определяет суд. Как добавил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по ЮВАО Москвы Петр Майоров, максимальный срок, на который может быть остановлена деятельность организации, составляет до 90 дней. Штраф может быть альтернативой данному ограничению.

"В данных магазинах (сетей "Перекресток" и "Магнолия" — ред.) полностью нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживают покупателей без масок и перчаток, отсутствуют дезинфицирующие средства в подсобных помещениях, отсутствует масочно-перчаточный запас, то есть он не представлен. Уборка не проводится, загрязнены вентиляционные системы, не проводится обеззараживание воздушной среды с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок. Процессуальные документы о временном запрете действия данной организации сегодня вручены представителям данных торговых организаций, теперь будем передавать материалы дела в суд", — сказал Майоров.

Он уточнил, что если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие "исправление ситуации", то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.