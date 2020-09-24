МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, увеличилось по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 4 тысячи, до 870 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, снижения показателя на 20 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 840 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 866 тысяч с 860 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 35,3 тысячи с первоначального показателя, до 878,25 тысячи. Сам первоначальный показатель был пересмотрен до 913,5 тысячи с 912 тысяч.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 сентября, уменьшилось на 167 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 12,58 миллиона человек. Сам показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 12,747 миллиона с 12,628 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.