МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Оперативный штаб по контролю и наблюдению за ситуацией с коронавирусом в Москве попросил горожан по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты, так как развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

Как сообщил в четверг оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в столице фиксируется рост случаев коронавируса, подтверждено 1050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Развитие ситуации с вирусом будет зависеть и от самих горожан. В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов. Также необходимо более бережно относиться к людям старшего возраста", — сообщили в оперштабе.