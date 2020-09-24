МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки поднимаются в четверг, на настроения трейдеров влияют рекордные месячные продажи новостроек за последние 14 лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.22 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднимался на 0,22%, до 26820,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 10677,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3246,6 пункта.

Как сообщило ранее в четверг бюро переписи населения министерства торговли США, продажи новых домов в стране в августе неожиданно выросли до рекорда с 2006 года — на 4,8%, до 1,01 миллиона.

До выхода этой статистики, в самом начале торгов, индексы, наоборот, снижались — на сведениях рынка труда. Согласно официальным данным минтруда страны, опубликованным до открытия торгов, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, неожиданно выросло с пересмотренного предыдущего значения и составило 870 тысяч при прогнозе в 840 тысяч.

Возможно также, что инвесторы с особенной инициативой откликнулись на более чем миллионные продажи домов, поскольку были готовы к коррекции после периода значительного снижения котировок. Так, только накануне основные фондовые индексы США снизились на 2-3% на фоне ухода трейдеров от риска, вызванного в том числе статистикой деловой активности в стране.