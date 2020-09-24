МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Москвичам 65 лет и старше рекомендуют перейти на "удаленку" и отказаться от общественного транспорта с 1 октября, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"С 1 октября в Москве категории 65+ рекомендуют не выходить на работу и не пользоваться общественным транспортом, на прогулки ограничений нет. При этом многие крупные компании вернутся на удалённый режим", — сказал собеседник агентства.