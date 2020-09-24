МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в Москве, это говорит о том, что ситуация усложняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1". Москвичей просят сократить контакты из-за коронавируса

"Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей", — сообщил Собянин.

При этом власти Москвы не планируют закрывать экономику города ни сейчас, ни с октября, сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Закрывать экономику ни сейчас, ни с октября не планируется", — сказал собеседник агентства.