МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Сенатор Сергей Лисовский внес в Госдуму законопроект, дающий право предприятиям по утилизации медицинских отходов работать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), документ опубликован в нижней базе парламента.

Отмечается, что на данный момент объектами соглашения о государственно-частном партнерстве могут быть только объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов.

"Проект федерального закона направлен на включение в число объектов государственно-частного партнерства объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение медицинских отходов", — говорится в документе.

Добавляется, что в связи с противоэпидемическими, карантинными и лечебными мероприятиями объем медицинских отходов возрос, в связи с чем субъекты РФ отмечают необходимость увеличения объектов утилизации медицинских отходов.