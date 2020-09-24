В ГД внесен проект, дающий право предприятиям по утилизации медотходов работать по ГЧП
МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. Сенатор Сергей Лисовский внес в Госдуму законопроект, дающий право предприятиям по утилизации медицинских отходов работать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), документ опубликован в нижней базе парламента.
Отмечается, что на данный момент объектами соглашения о государственно-частном партнерстве могут быть только объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов.
"Проект федерального закона направлен на включение в число объектов государственно-частного партнерства объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, размещение медицинских отходов", — говорится в документе.
Добавляется, что в связи с противоэпидемическими, карантинными и лечебными мероприятиями объем медицинских отходов возрос, в связи с чем субъекты РФ отмечают необходимость увеличения объектов утилизации медицинских отходов.
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