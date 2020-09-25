МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики на неопределенном экономическом фоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,24% — до 3215,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,25%, до 2142,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,21%, до 23262,14 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,49% — до 23201,67 пункта, южнокорейский KOSPI – на 0,69%, до 2288,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,16% — до 5944,1 пункта.

Неопределенность на рынках и опасения за состояние мировой экономики вызваны ростом заболеваемости коронавирусом в мире и ужесточением карантинных мер в отдельных странах. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 31,7 миллиона случаев заражения, 973 тысячи человек скончались.

Инвесторы Азии также обратили внимание на неоднозначную статистику из США, одной из крупнейших мировых экономик. Так, продажи новых домов в США в августе выросли на 4,8%, до 1,01 миллиона по сравнению с данными за июль в 965 тысяч, в то время как аналитики ожидали уменьшения показателя. При этом в стране выросло число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 870 тысячи с показателя прошлой недели в 866 тысяч.

Кроме того, одним из факторов, влияющих на состояние рынков, эксперты, мнение которых приводит агентство Рейтер, называют президентские выборы в США. "Мы сосредоточены на стратегических и долгосрочных перспективах рынков, а не ежедневном анализе, так как с настоящего времени до выборов в США ситуация будет оставаться нестабильной", — цитирует агентство главного инвестиционного стратега Wells Fargo Private Bank Джорджа Руснака (George Rusnak).