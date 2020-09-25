МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минюст США обратился в суд с просьбой временно разблокировать решение об удалении мессенджера WeChat из магазинов приложений Apple и Google, передает агентство Рейтер.

Суд в Сан-Франциско в воскресенье заблокировал решение американского министерства торговли об удалении WeChat из магазинов приложений Apple и Google, после того как министерство ввело запрет на скачивание WeChat с 20 сентября.

В обращении к судье Лорел Билер минюст указывает, что ее постановление "позволяет беспрепятственно использовать мобильное приложение, которое исполнительная власть определила как угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Ведомство просит приостановить действие указа на время рассмотрения апелляции WeChat. TikTok просит отменить распоряжение об удалении из магазинов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена отключить WeChat под предлогом возможного нарушения частной жизни и слежки за американскими гражданами.

WeChat — это популярный в Китае мессенджер, в США им пользуются чаще всего американцы китайского происхождения. Принадлежит телекоммуникационной фирме Tencent.