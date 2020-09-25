В США снова рассматривается вопрос о закрытии доступа к WeChat
МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Минюст США обратился в суд с просьбой временно разблокировать решение об удалении мессенджера WeChat из магазинов приложений Apple и Google, передает агентство Рейтер.
Суд в Сан-Франциско в воскресенье заблокировал решение американского министерства торговли об удалении WeChat из магазинов приложений Apple и Google, после того как министерство ввело запрет на скачивание WeChat с 20 сентября.
В обращении к судье Лорел Билер минюст указывает, что ее постановление "позволяет беспрепятственно использовать мобильное приложение, которое исполнительная власть определила как угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Ведомство просит приостановить действие указа на время рассмотрения апелляции WeChat.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отключить WeChat под предлогом возможного нарушения частной жизни и слежки за американскими гражданами.
WeChat — это популярный в Китае мессенджер, в США им пользуются чаще всего американцы китайского происхождения. Принадлежит телекоммуникационной фирме Tencent.
https://1prime.ru/News/20200925/832071252.html