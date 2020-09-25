МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу коррекционно повышаются после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,4% — до 2,9773 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов в четверг на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,23% — до 6523,5 доллара, алюминия — на 0,83%, до 1740 долларов, цинка — на 1,41%, до 2370 долларов.

Цены на медь в пятницу перешли к коррекционному росту после того, как по итогам двух торговых сессий стоимость упала более чем на 3%. Это было вызвано опасениями за восстановление экономики и снижением спроса на медь в период роста заболеваемости коронавирусом. Согласно последним данным, представленным ВОЗ, в мире выявлено свыше 31,7 миллиона случаев заражения, 973 тысячи человек скончались.