МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор уведомил одну из крупнейших по объему торгов криптовалютную биржу Binance о внесении в реестр запрещенных сайтов, сообщила криптобиржа. Пока площадка в РФ не заблокирована и продолжает работать.

"24 сентября 2020 мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию. Из письма следует, что таковой является информация о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin)", — говорится в сообщении.

"Ранее мы не получали уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. В настоящее время мы обратились за консультациями к специалистам в области юриспруденции. Мы также продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, и средства клиентов находятся в безопасности", — добавили в компании.

"Binance рассматривает возможность использования альтернативных технических решений для продолжения работы в РФ в случае блокировки сайта", — сообщили РИА Новости в пресс-службе криптобиржи.