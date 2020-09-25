МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Московская биржа запустила торги американскими депозитарными акциями онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter Group, объявили представители компании и биржи в рамках церемонии старта торгов.

Бумаги HeadHunter включены в первый котировальный список биржи под тикером HHRU. Ценные бумаги торгуются в секторе РИИ (Рынок инноваций и инвестиций). Торги и расчеты осуществляются в российских рублях. К 11.54 мск бумаги торговались около цены открытия торгов в 1875 рублей, максимально подскакивали на 4,2% — до 1952,2 рубля, следует из данных Мосбиржи. Инвесторы совершили более 4 тысяч сделок.

"Мы рады выходу компании новой экономики на Московскую биржу. Это дает возможность привлекать новых инвесторов, дает возможность инвесторам диверсифицировать их портфели", — сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Это вторичный листинг ценных бумаг компании, которые уже торгуются на Nasdaq Global Select Market. Ни компания, ни ее существующие акционеры не будут продавать акции компании в связи с вторичным листингом на Московской бирже, сообщала компания.

"За последние годы много компаний с первичным иностранным листингом проходят вторичный листинг на Московской бирже. HeadHunter — это уже четырнадцатая такая компания. Компании это делают, потому что они хотят привлекать новых классов инвесторов. У нас очень быстро растет класс российских частных инвесторов", — сказал Денисов.

Московская биржа при этом не исключает попадание бумаг HeadHunter в свой основной индекс. "Пересчет базы индекса осуществляется раз в квартал, все производится на основании рекомендаций индексного комитета. Надеюсь, что ликвидность акций, которая будет на Московской бирже, даст такую возможность", — отметил он.

"В прошлом году HedHunter совершил долгожданный прорыв для российского рынка акционерного капитала и впервые за 6 лет состоялось IPO российской интернет-компании на технологичной бирже Nasdaq в США. С момента IPO, несмотря на все внешние шоки экономики, стоимость нашей компании выросла более чем на 70%… С сегодняшнего дня ценные бумаги нашей компании становятся доступны на Московской бирже, а значит миллионы индивидуальных инвесторов смогут оценить инвестиционную привлекательность нашей компании", — сказал в свою очередь гендиректор HeadHunter Group Михаил Жуков.

HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-рекрутинговая платформа в России, клиентами которой являются свыше 322 тысяч компаний. База компании содержит около 42 миллионов резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 году составило 588 тысяч. HeadHunter в 2019 году провел IPO на бирже NASDAQ.