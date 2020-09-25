МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Росрыболовство оценило ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске для водных биологических ресурсов в 3,5 миллиарда рублей, однако претензия ведомства неденежная — нарушителю необходимо будет заняться восстановлением запасов рыбы, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"С точки зрения Росрыболовства и его методики, у нас будет штраф, который мы рассчитали, штраф в размере 3,5 миллиарда рублей. Но что для нас самое важное — это восстановление непосредственно ресурсов", — сказал Шестаков журналистам после коллегии Росрыболовства.

"Методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов. Это выражается в денежном эквиваленте, но претензия наша не денежная, она выражена в восстановлении запасов", — добавил он.

По его словам, ведомство оценивает ущерб для водных биоресурсов в порядка 9 тысяч тонн. "Мы считаем ущерб не в деньгах, мы считаем ущерб и его компенсацию непосредственно в выпуске в дальнейшем", — сказал руководитель Росрыболовства.

"То есть необходимо будет выпустить порядка 9 тысяч тонн мальков. Для этого необходимо будет строительство трех заводов, хариусового, сигового и осетрового. И при полной загрузке этот выпуск с учетом всех тех рекомендаций, которые наука дает, осуществить в течение 18 лет и восстановить те запасы, которые есть", — указал Шестаков.

Восстановление водной экосистемы после аварии на ТЭЦ в Норильске может занять 18 лет, заявил глава Росрыболовства.

"Наши ученые проводили системное исследование, был обследован полностью бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени — порядка 18 лет", — сказал Шестаков.

"Что важно отметить: мы нашли рыбу с содержанием нефтепродуктов. В связи с этим можно считать, что это рыба погибшая, поскольку она уже не будет идти в производство, она не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем даже какие-то мутационные изменения, это все ученые в дальнейшем будут мониторить и отслеживать", — добавил он.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель"), 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу