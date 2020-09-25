МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. "Русал" завершил перерегистрацию с острова Джерси в российскую юрисдикцию, зарегистрировавшись в специальном административном районе остров Октябрьский в Калининградской области, следует из сообщения пресс-службы района.

"25 сентября 2020 года в специальном административном районе на территории острова Октябрьский (Калининградская область) появился 33 участник. Сегодня, 25 сентября, международная компания публичное акционерное общество "Объединенная компания "Русал" завершила процесс перерегистрации с острова Джерси в Российскую Федерацию, о чем внесена соответствующая запись в ЕГРЮЛ и в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский (Калининградская область)", — говорится в сообщении.

Как позже прокомментировал замминистра экономического развития Илья Торосов, переезд "Русала" в САР на остров Октябрьский доказывает действенность данного инструмента для возврата российских капиталов из-за рубежа.

"В настоящее время Минэкономразвития разрабатываются законопроекты, направленные на дальнейшее развитие САР, в частности, на расширение редомициляции иностранных компаний из зарубежных юрисдикций, поэтому мы рассчитываем и на других крупных участников" — сказал Торосов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Ранее сообщалось, что "Русал" должен получить государственную регистрацию в ФНС России в качестве международной компании 25 сентября. С даты регистрации официальный юридический адрес компании будет изменен с острова Джерси на 236006, Калининград, улица Октябрьская, 8. Также компания будет вести реестр своих акционеров в России, а номинальная стоимость и валюта акций будет изменена с 0,01 доллара США на 0,656517 рубля. В связи с этим торги акциями "Русала" на Московской бирже были приостановлены до 28 сентября.

Акционеры "Русала" в начале августа 2019 года одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на территорию России. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.