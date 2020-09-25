МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Акционеры Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) на внеочередном общем собрании приняли решение выплатить дивиденды за второй квартал в размере 4,75 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

В текущем году НЛМК уже начислил дивиденды по итогам первого квартала в размере 3,12 рубля на акцию.

"Выплатить (объявить) дивиденды по результатам первого полугодия 2020 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 4,75 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счёт прибыли прошлых лет", — говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за второй квартал, определено 12 октября.

По итогам второго квартала прошлого года НЛМК выплатил дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.