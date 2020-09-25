МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" начала продавать билеты на рейсы Москва-Будапешт-Москва, которые будут осуществляться с 26 сентября по 24 октября, сообщили в посольстве Венгрии в РФ.

"На сайте авиакомпании "Аэрофлот" можно приобрести билеты по направлению Москва-Будапешт и Будапешт-Москва. Рейсы доступны по четвергам и субботам в период с 26 сентября по 24 октября 2020 года", — говорится в сообщении на сайте венгерского посольства.

В дипмиссии обратили внимание на то, что прямые рейсы не означают отмены ограничений на поездки между странами.

"Рейсами могут воспользоваться только лица, имеющие право на въезд в Венгрию (в случае транзита — в страну назначения) и/или в Россию", — пояснили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа Россия начала возобновлять международное авиасообщение с некоторыми странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в конце сентября сообщила, что оперштаб принял решение завершить программу вывозных рейсов с россиянами на борту из зарубежных стран.