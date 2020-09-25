МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в пятницу около 16.57 мск. О проблемах сообщают пользователи из США, Нидерландов, Великобритании, Италии и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (62%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 30% — с размещением публикаций, 6% — на сбои авторизации.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.