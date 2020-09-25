МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Доллар укрепляется к евро в пятницу вечером; по итогам недели европейская валюта может показать сильнейшее снижение к американской с начала апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1614 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1672 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,66 иены со 105,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,36%, до 94,69 пункта.

Сохраняющиеся риски вокруг пандемии коронавируса и неопределенность перспектив мировой экономики поддерживают котировки доллара как надежного актива. В результате евро по итогам недели может подешеветь к доллару почти на 2%. В последний раз столь масштабное снижение было зафиксировано на неделе с 30 марта по 3 апреля – тогда евро упал к доллару на 3%.

Давление на европейскую валюту оказывает и продолжение пандемии в регионе. Так, Великобритания и Франция на этой неделе зафиксировали рекордный суточный прирост заражений COVID-19.

"Доллар хорошо показывает себя в условиях ухода от риска и низких цен на активы — не в той степени, как мы наблюдали в марте-апреле, но в достаточной, чтобы обратить на это внимание", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик Mizuho Нил Джонс (Neil Jones).