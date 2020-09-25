МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Десятки компаний сейчас находятся в процессе регистрации в специальных административных районах (САР), власти РФ будут расширять возможности для регистрации новых резидентов, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов.

"У нас есть ряд компаний, десятки, я бы сказал, компаний, которые уже заявляют, что они в процессе перехода в САРы. Так что мы надеемся, что мы будем дальше расширять резидентство САР", — сказал замминистра в рамках круглого стола "САР: два года успеха и перспективы дальнейшего развития", организованного "РБК.Конференции".

В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающий создание специальных административных районов с особыми условиями хозяйственной деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае. Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, дающий возможность иностранным компаниям, в том числе, с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.

"В настоящее время Минэк в рамках новой дорожной карты трансформации делового климата, утвержденной правительством в июле 2020 года, разрабатывает законопроекты, направленные на дальнейшее развитие режима САР. 23 сентября 2020 года одобрен на заседании правительства и готовится к внесению в ближайшее время в Государственную Думу законопроект, направленный на расширение возможности редомициляции иностранных компаний из зарубежных юрисдикций", — сказал Торосов.

Соответствующими поправками предлагается расширить список региональных групп, юрлицам-резидентам которых можно будет претендовать на статус международных компаний в САР. Фактически законопроект снимает все географические ограничения для "миграции" компаний в САР, и в него добавлены страны всех существующих региональных групп по борьбе с отмыванием денег; сейчас на это могут претендовать страны-участники всего двух организаций — ФАТФ и Манивэл, поясняется в сообщении Минэкономразвития.

Замминистра также отметил, что за два года работы механизма в САР зарегистрировано уже 35 резидентов: 34 международные компании и один международный фонд, принадлежащие разным собственникам и работающие в различных отраслях. В частности, на этой неделе "Русал" завершил процесс перерегистрации с острова Джерси в российскую юрисдикцию. Теперь компания зарегистрирована в САР на острове Октябрьский в Калининградской области.