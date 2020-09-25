С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен /ПРАЙМ/. Ленинградская область планирует войти в первую десятку субъектов РФ по уровню товарооборота с Республикой Беларусь, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Область планирует закупить в течение трех лет более 150 единиц дорожной техники, белорусские автобусы, а также лифты, которые выпускаются на совместном предприятии в Санкт-Петербурге", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эти договоренности были достигнуты в ходе визита делегации Ленинградской области в Белоруссию.

Согласно информации пресс-службы правительства Ленобласти, наиболее объемными ожидается закупки 139 станций по очистке воды. Кроме того, Ленинградская область вышла в России в тройку лидеров по выращиванию форели, и потому еще одним потенциально интересным белорусским продуктом являются современные комбикорма для рыбы.

Ранее сообщилось, что делегация Ленинградской области, в которую входили представители АПК, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, пищеперерабатывающей отрасли находилась в пятницу в Минске с кратким визитом. Состоялись встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.