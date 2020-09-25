МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. "Роскосмос" планирует войти в уставной капитал спутникостроительного завода "Газпрома", говорится в сообщении пресс-службы "Газпрома", поступившем в РИА Новости.

"На встрече также шла речь о ходе работы по вхождению госкорпорации "Роскосмос" в уставный капитал компании-оператора проекта – "Газпром СПКА", — говорится в сообщении по итогам прошедшей сегодня рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина.

СПКА – первое в истории современной России предприятие полного цикла по сборке и испытанию космических аппаратов. Строительство начато в ноябре 2019 года. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.

Предприятие будет выпускать космические аппараты гражданского назначения для группы "Газпром" и других заказчиков, включая "Роскосмос". Речь идет, в частности, о развитии орбитальной группировки спутников связи "Ямал" и спутников дистанционного зондирования Земли "Смотр". Мощности предприятия также планируется задействовать при реализации перспективной программы "Сфера" для создания многоспутниковой орбитальной группировки.