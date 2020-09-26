МЕХИКО, 26 сен /ПРАЙМ/. Президент Перу Мартин Вискарра сообщил, что с октября страна частично вступает в четвертую фазу реактивации экономики, которая включает разрешение на железнодорожные и воздушные пассажирские перевозки.

"С октября мы частично начнем четвертую фазу, потому что необходимо быть осторожными… и сохранить прогресс в сокращении числа госпитализированных больных и погибших от COVID-19", — заявил политик в ходе пресс-конференции, опубликованной на его странице в Facebook.

В рамках этой фазы в стране будет разрешена перевозка пассажиров по железной дороге, а также воздушное авиасообщение, включая международные рейсы.

По словам президента, также будет увеличена пропускная способность ряда коммерческих предприятий — магазинов и ресторанов, однако заведения с высокой концентрацией людей, такие как бары, дискотеки и кинотеатры, останутся закрытыми.

В стране на данный момент зарегистрировано 788 930 случаев заболевания новым коронавирусом, выписаны из больниц 644 345 человек, скончались 31 938 пациентов.