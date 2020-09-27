МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях в лесной сфере расследуется в Кировской области, где следователи ведут работу по 51 уголовному делу, рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В Кировской области расследуется 51 уголовное дело, в Карачаево-Черкесской Республике — 11, в Иркутской области — 10, в Карелии — 9. Также есть уголовные дела, находящиеся в производстве транспортных следственных управлений, — 24 в производстве Западно-Сибирского и еще 7 — в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте", — сказал он в интервью "Российской газете".

Глава ведомства добавил, что в Кировской области фигурантами дела являются бывший замглавы региона Андрей Плитко, министр лесного хозяйства области Алексей Шургин и ряд других чиновников. Как полагает следствие, Плитко создал ОПГ, которая получала взятки от бизнесменов, действующих в лесной отрасли. В обмен предприниматели получали право заключать договоры с одним из госпредприятий на куплю-продажу древесины.

"Другой пример из Иркутской области — бывший министр лесного хозяйства региона Сергей Шеверда причастен к незаконному проведению сплошной санитарной рубки в государственном заказнике "Туколонь", в результате которой государству причинен ущерб в размере более 880 млн рублей. Это уголовное дело сейчас рассматривается в суде", — добавил Бастрыкин.