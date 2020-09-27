МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Следователи в 2020 году возбудили 189 уголовных дел о преступлениях в лесной сфере, в 2019 году — 371 дело, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Так, в 2019 году следственными органами СК России рассмотрено 713 сообщений о преступлениях в этой сфере, а в первом полугодии текущего года еще 311. В прошлом году следователями СК России возбуждено 371 уголовное дело, в 2020-м — 189 дел", — сказал он в интервью "Российской газете".

Он добавил, что по результатам расследования в суды в прошлом году направлено 167 уголовных дел в отношении 209 обвиняемых, а в течение шести месяцев 2020 года — 74 дела, по которым проходит 119 обвиняемых.

Бастрыкин также пояснил, что в список "лесных" преступлений входят такие составы преступлений, как "незаконная охота", "незаконная рубка лесных насаждений", "уничтожение или повреждение лесных насаждений".