МИНСК, 27 сен /ПРАЙМ/. Одним из вопросов, который обсуждается в переговорах об отмене роуминга между Россией и Белоруссией, является вопрос безопасности, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Буквально 29-го вновь будет одна из конференций. Вопрос, который вчера, может быть, так остро не стоял – это обеспечение безопасности телефонной связи. Тем более, мы видим примеры кибератак. И в этом плане обрушить систему в рамках введения единого роуминга никто не позволит, и мы на это права не имеем. Поэтому давайте позволим сейчас профессионалам из двух профильных министерств еще раз все взвесить. Политическая воля обозначена", — заявил Мезенцев в интервью белорусскому каналу СТВ.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.

Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.