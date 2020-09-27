МИНСК, 27 сен /ПРАЙМ/. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев признался, что на личном опыте чувствует необходимость отменить роуминг между этой республикой и Россией.

"Что касается роуминга. Я тоже, естественно, звоню своим родным, знакомым, своим партнерам, коллегам. И я знаю, что роуминг тоже немножко "кусается", а порой и не немножко", — заявил Мезенцев в интервью белорусскому каналу СТВ.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.

Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и РФ обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.