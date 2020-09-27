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МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Компания "Мосинжпроект" планирует заключить контракт на 764 миллиона рублей на поставку эскалаторов для нового участка Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка эскалаторного оборудования для объекта: "Люблинско-Дмитровская линия, станция "Селигерская" — станция "Дмитровское шоссе", — сформулирован объект закупки.

Согласно материалам тендера, эскалаторы планируется поставить на станции "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово".

Победителем тендера стало ЗАО "Эс-сервис", с ним планируется заключить контракт на 764 миллиона рублей. Второе место заняло АО "ВО "Машиноимпорт", предложившее цену контракта в 767,9 миллиона рублей.

В начале сентября пресс-служба столичного стройкомплекса сообщила о начале строительства проходки правого тоннеля от станции метро "Селигерская" до "Лианозово" на новом участке Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Новый участок ветки метро будет проходить вдоль Дмитровского шоссе. Всего на нем планируются три новые станции – "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что открытие станции "Лианозово" запланировано на 2022 год.