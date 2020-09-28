МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Президент РФ Владимир Путин в июне поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.

"У Дальнего Востока появилась собственная программа развития. Своим распоряжением её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Основные цели программы – ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программу планируется реализовать в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По каждому из них планируется утвердить план мероприятий.

"Всего в экономике Дальнего Востока до 2035 года должно быть создано не менее 450 тысяч новых рабочих мест, во всех удалённых населённых пунктах обеспечена авиационная доступность (будет реконструировано 40 аэропортов) и подключение к интернету. В каждом из 11 регионов ДФО предусмотрено создание новых туристических кластеров", — уточняется в сообщении.

Добавляется, что в программе особый акцент сделан на строительстве новых школ, детских садов, больниц и объектов культуры.